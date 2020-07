Rajasthan Crisis: भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बोले- राज्य में अराजक स्थिति बनी हुई

जयपुर। राजस्थान में सियासी दंगल में उठापटक का 16वां दिन जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में एक बार फिर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, 'सरकार गिराने की भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करेंगे।' सीएम गहलोत की इस बात का समर्थन कांग्रेस विधायकों ने हाथ उठाकर किया। गहलोत ने जहां जयपुर के फेयरमोंट होटल में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक की, वहीं भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा।

राजस्थान में सियासी दंगल का लाइव अपडेट्स:-

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और विपक्ष के नेता गुलाब चंद्र कटारिया के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा और कहा, राज्य में अराजक स्थिति बनी हुई है।

