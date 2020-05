Rajasthan Corona Updates: पिछले 12 घंटे में 72 पॉजिटिव केस आए सामने, अब तक 163 लोगो की मौत

जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए। इसमें सर्वाधिक 25 केस अकेले पाली जिले में सामने आए हैं। इसके अलावा अलवर में 5, धौलपुर में 1, जयपुर में 11, कोटा में 7, सवाईमाधोपुर में 1 और सीकर में 22 पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

ऐसे में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7100 पर पहुंच गयी है। अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 163 लोग दम तोड़ चुके है। वहीं दूसरी ओर राहत की खबर यह है कि प्रदेश में 3856 मरीज ठीक हो गए है। ऐसे में राजस्थान में फिलहाल 3081 कोरोना के एक्टिव केस है। इनमें से 1701 प्रवासी राजस्थानी शामिल है।

बतादें कि इससे पहले रविवार को प्रदेश में 286 नए रोगी मिले, जबकि जयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ में एक-एक मौत भी हुई।

