Rajasthan Corona: पिछले 12 घंटे में 109 नए केस मिले, 2 लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 12 घंटे में प्रदेश में 109 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 2 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। दोनों मौतें राजधानी जयपुर में दर्ज की गई है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा 172 पहुंच गया है।

109 new COVID19 positive cases, 2 deaths reported in the state till 9 am today; the total tally of positive cases in the state rises to 7645: Rajasthan Health Department. pic.twitter.com/KHOFfpCF78