गहलोत की हिमस्खलन में सैनिकों सहित लोगों की मौत पर संवेदना

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की विभिन्न घटनाओं मेंं छह सैनिकों सहित कई लोगों की मौत पर दुख जताया हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह भयानक खबर है कि जम्मू कश्मीर में अलग-अलग हिमस्खलन में छह सैनिकों और कई नागरिकों को खो दिया। उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।

Terrible news that we have lost six soldiers and as many civilians in separate avalanches in #JammuAndKashmir. My heartfelt condolences to their families. Let us pray for safety & wellbeing of all soldiers posted at high altitude areas. May they remain safe.