राजस्थान/COVID-19 Live Updates: पिछले 24 घंटों में सामने आये 109 नए संक्रमित , 7645 हुआ संक्रमितों का आंकड़ा

जयपुर। राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में आज सुबह 9 बजे तक कोरोना वायरस के 109 नए मामले सामने आए हैं और 2 मौतें हुई हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 7,645 हो गई है।

झालावाड़ में सबसे ज्यादा केस

प्रदेश में पिछले 24 घंटे में झालावाड़ में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले है। यहां पिछले 24 घंटे में 64 नए केस मिले है। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 135 हो गई है। जिनमे से 48 मरीज ठीक हो चुके है और 47 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी 87 केस एक्टिव है।



वहीं,देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 हजार 387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 83 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक 54 हजार मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं।

Spike of 6387 new COVID19 cases & 170 deaths in the last 24 hours. Total number of cases in the country now at 1,51,767 including 83004 active cases, 64425 cured/discharged and 4337 deaths: Ministry of Health and Family Welfare