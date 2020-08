पूनिया ने सोनिया के कार्यकाल को लेकर कसा तंज, लिखा- मुद्दाविहीन, दिशाहीन और अब नेतृत्वविहीन

जयपुर। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोमवार 10 अगस्त रात सोनिया गांधी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने तंज कसा है। पूनिया ने ट्वीट के जरिए राजनीतिक दल के पार्टियों से जुड़े अध्यक्षों को लेकर तय नियमों का हवाला दिया और लिखा कि मुद्दाविहीन, दिशाहीन और अब नेतृत्वविहीन।

Under representation of peoples act (amended)1989 Section19A sub clause 5,Periodic election with in the party and get regular party president. Within a year

Tenure of sonia as interim president is about to pass one year and as default.