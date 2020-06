Mumbai/आज से फिर पटरी पर लौटी लोकल ट्रेन, यात्रा के लिए जान लें ये हैं जरूरी नियम

डेस्क। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आज से जरुरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए फिर शुरु कर दी गई है। इससे पहले Covid-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण काफी समय पहले इस सेवा को बंद कर दिया गया था। ये सेवा सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों के बीच शुरु की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े लगभग 1.25 लाख लोगों को अपने गंतव्‍य तक पहुंचने में सुविधा होगी। सोमवार सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर चर्चगेट से विरार के लिए पहली लोकल ट्रेन रवाना हुई।

Kind Attention :- Western Railway have decided to resume their selected suburban services over WR w.e.f. Monday, 15th June, 2020 with defined protocol & SOP, only for movement of essential staff as identified by the State Government. pic.twitter.com/KlZeGJEq2t