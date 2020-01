महाराष्ट्र: बस और ऑटो-रिक्शा में टक्कर, 20 की मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 28 जनवरी को बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां मालेगांव-देवला रोड पर मेसी फाटा के पास एक बस औऱ ऑटो रिक्शा में टक्कर हो गई।

टक्कर लगने के बाद महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (रोडवेज) की एक बस अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 को बचा लिया गया। वहीं, कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

#UPDATE Arti Singh, Superintendent of Police, Nashik (Rural): 9 bodies have been recovered and 18 injured persons have been shifted to hospital, so far. Rescue operation still underway, the death toll is likely to increase. https://t.co/cV051CeLU6