केजरीवाल का बड़ा ऐलान- अगले एक हफ्ते तक दिल्ली की सीमा सील रहेंगी

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 5 के मद्देनजर राजधानी के लिए कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी कर दी हैं। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अगले एक हफ्ते तक राजधानी दिल्ली की सीमा सील रहेंगी।

We are sealing Delhi borders for one week, only essential services will be allowed: Delhi CM Arvind Kejriwal. #COVID19 pic.twitter.com/8fsIQ5JFne