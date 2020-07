कानपुर अपहरण मामला/ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, आईपीएस-डिप्टी सहित 11 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

यूपी। कानपुर में लैब टेक्निशियन संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या के मामले में यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। अब इस मामले में 7 और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, इससे पहले सीओ मनोज गुप्ता और एएसपी अपर्णा गुप्ता समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। थाना प्रभारी रणजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है। अब तक इस मामले में कुल 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस मामले में अब तक 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।

दरअसल, अपहरण मामले को लेकर शासन ने कानपुर में तैनात आईपीएस अफसर अपर पुलिस अधीकक्षक दक्षिण कानपुर नगर अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन सीओ मनोज गुप्ता, पूर्व एसओ थाना बर्रा रंजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस केस में एडीजी बीपी जोगदंड को जांच सौंपी गई है। यह पता किया जाएगा कि पीड़ित परिवार ने फिरौती दी थी या नहीं। कानपुर अपहरण कांड में लैब टेक्निशन की मौत के बाद पुलिस ने कई खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि संजीत की हत्या की साजिश रचने वाला उसका दोस्त ही था जो उसके साथ लैब में काम करता था।

Kanpur: Seven more Police personnel have been suspended in connection with Sanjeet Yadav kidnapping case. https://t.co/QWlE1gHNIm