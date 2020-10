हाथरस कांड: मिडिया को मिली पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत, आज सांसदों के साथ राहुल गांधी भी जांयेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 वर्षीय दलित युवती की कथित रेप और फिर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मृत्यु होने के मामले में देश में आक्रोश व्यापत है। विपक्षी दल इस मामले पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य दल भी सरकार पर हमलावर हैं। पिछले कुछ दिनों से मिडिया और अलग-अलग पार्टियों के नेता हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक दे रही है। आज मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिल गई हैं।

प्रशासन पर उठ रहे सवालों को लेकर सीएम योगी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि अपराधियों का समूल नाश सुनिश्चित है. उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में माताओं-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है. इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा. आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता-बहन की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध है. यह हमारा संकल्प है-वचन है." यहां पढ़िए हाथरस कांड से जुड़े अपडेट..

Congress MPs under the leadership of former Congress President Rahul Gandhi will go to #Hathras, UP today afternoon to meet the family of the 19-year-old daughter of Uttar Pradesh, who was brutally assaulted & murdered: Congress leader KC Venugopal pic.twitter.com/RYZTwjV9iX