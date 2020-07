Rajasthan Crisis/ कांग्रेस विधायकों से मिलें राज्यपाल, कहा- विचार-विमर्श के लिए चाहिए वक्त

जयपुर। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है, उम्मीद की जा रही थी कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद प्रदेश में राजनीतिक गुटबाजी खत्म हो जायेगी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिलने के बाद अब अशोक गहलोत कैंप में हलचल और भी तेज हो गई है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की गई है, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी कोरोना संकट का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। इस बीच अशोक गहलोत विधायकों को साथ लेकर राजभवन पहुंचे हैं।

राजस्थान सियासी दंगल में अपडेट LIVE:-

-धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों से राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि आपकी मांग हमने सुन ली है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का टकराव नहीं होना चाहिए।

-राज्यपाल के समझाने के बाद कांग्रेस विधायक नारेबाजी बंद कर दिए हैं, मगर वे लॉन में धरने पर बैठे हुए हैं।

#WATCH Rajasthan: Congress MLAs supporting Chief Minister Ashok Gehlot sit and raise slogans at Raj Bhawan.



The Chief Minister had met Governor Kalraj Mishra this afternoon over the issue of the convening of the Assembly Session. pic.twitter.com/m6XhwwMuM2