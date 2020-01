नववर्ष की पूर्व संध्या पर गढ़चिरौली में पांच नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

नागपुर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नववर्ष की पूर्व संध्या पर तीन महिलाओं समेत पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

Maharashtra: Five naxals, including three women surrendered before Gadchiroli Police today. The 5 naxals had total reward of Rs 27 lakhs on their heads. pic.twitter.com/eFmmBmdirE