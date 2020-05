नई दिल्ली। दिल्ली कैंट इलाके में आज सुबह आर्मी कैंटीन में आग लग गई है। जानकारी मिलते ही दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।

राजधानी दिल्ली में सुबह एक हादसा हुआ है। इसमें दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद आर्मी कैंटीन में आग लग गई। फिलहाल 8 फायर ब्रिगेड मौके पर हैं। आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी अभी नहीं आई है।

आर्मी कैंटीन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सब जला हुआ दिख रहा है, आसपास धुआं उठ रहा है। एक दीवार भी टूटी हुई दिख रही है।

Delhi: Fire breaks out at Army Canteen in Delhi Cantt area. 8 fire tenders rushed to the spot. More details awaited. pic.twitter.com/QjGQwtnxNI