जंगलों में आग/ वायरल वीडियो और तस्वीरों का उत्तराखंड से नहीं कोई संबंध, CM रावत ने कहा- अपने नाम का इस तरह से दुरुपयोग न होने दें

नई दिल्ली। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें तो हाल के दिनों की ही हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जो या तो पुरानी हैं या जिनका उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं है।

वही अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई अधिकारियों ने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया पर कई नामी-गिरामी हस्तियां "उत्तराखंड जल रहा है" जैसे एक भ्रामक दुष्प्रचार का हिस्सा बनी हैं। आप सभी से इतनी अपेक्षा है कि अपने नाम का इस तरह से दुरुपयोग न होने दें।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि सोशल मीडिया पर कई नामी-गिरामी हस्तियाँ "उत्तराखंड जल रहा है" जैसे एक भ्रामक दुष्प्रचार का हिस्सा बनी हैं. आप सभी से इतनी अपेक्षा है कि अपने नाम का इस तरह से दुरुपयोग न होने दें. https://t.co/UuQLTORMpX — Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) May 27, 2020

25 मई तक राज्य के 71 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं और इसमें दो महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, ‘बीते सालों की तुलना में जंगलों में लगी आग का आंकड़ा अब तक काफी कम है। पिछले साल इस वक्त तक लगभग डेढ़ हजार हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके थे। इस साल यह आंकड़ा सिर्फ 71 हेक्टेयर है।’

In past four days, there have been 46 wildfires in Uttarakhand.



Over 50 hectare land has been gutted in fire and almost half of the wildlife is being reported to be in danger. #PrayForUttarakhand #UttarakhandWildfire pic.twitter.com/QE4iDmzYA0 — An Open Letter 😷 (@AnOpenLetter001) May 26, 2020

हालांकि हर साल बढ़ते तापमान के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। जबकि अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पहली घटना की सूचना के बाद से जंगल की आग ने 51.34 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कुमाऊं क्षेत्र में आग लगने की 21 घटनाएं सामने आईं, जबकि गढ़वाल और आरक्षित वन क्षेत्रों में क्रमश: 16 और 9 मामले दर्ज किए गए।

Fake news of forest fire 2020 in Uttarakhand are being circulated on social media. After verification of such images it has been found that these images are fake. Few such images are being uploaded by us. It is our request to kindly do not spread fake news. pic.twitter.com/B9GBK8DgaL — Uttarakhand Forest Department @Official (@Uttkhand_Forest) May 27, 2020

We have very less fire incidences this year. Thanks to #uttarakhand government for successfully implementing strategies required for #Forestfire management. https://t.co/2zcYBZt0pG pic.twitter.com/xVbQkEIyka — IFS Association Uttarakhand (@UttarakhandIFS) May 27, 2020

यही नहीं, राज्य में आग से घिरे वनस्पतियों और जीवों के बारे में बताते हुए, कई निवासियों ने हैशटैग #PrayForUttarakhand के साथ वाइल्डफायर के वीडियो और फोटो ट्वीट किए, जो जल्द ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने लिखा- 'इन खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों और वन्यजीवों को जलता देख दुखी हूं, जो बीते 4 दिनों से इसका शिकार हैं। सरकार को नियंत्रण और राहत प्रदान करने के उपायों को अमल में लाना चाहिए।'

यह खबर भी पढ़े: लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने सोनू सूद, अब फिल्ममेकर संजय गुप्‍ता ने एक्टर से मांगे राइट्स