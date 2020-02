दिल्ली में मतदान से पहले ही महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी 8 फऱवरी को वोट डाले जायेंगे। वोटिंग से पहेल दिल्ली के रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन के निकट शुक्रवार रात दिल्ली पुलिस की 26 वर्षीय महिला उप-निरीक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

As per the Police, Sub-Inspector Preeti was walking from Rohini East Metro Station to her home at 9.30 PM, when an unidentified person came, took out a pistol&shot her in her head. She died at the spot.



Police have collected CCTV footage from the area&are examining it. #Delhi https://t.co/0nB0uayQrS