कोरोना के डर से आईआरएस अधिकारी ने तेजाब पीकर दी जान

नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में रविवार शाम कोविड-19 से संक्रमित के डर से आईआरएस अधिकारी शिवराज सिंह ने एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। पता लगने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

A 56-year-old Indian Revenue Service (IRS) officer allegedly committed suicide by ingesting acid in his car in Dwarka over fear of being infected by #COVID19. Matter is under investigation: Delhi Police