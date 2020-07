किसानों ने दूध की कीमत बढ़ाने को लेकर किया आंदोलन, सड़क को बना दिया दूध की नदी

पुणे। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगे लॉकडाउन ने दूध उत्पादक किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में किसानों ने दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में मंगलवार को एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलनकारियों ने राजू शेट्टी के नेतृत्व वाले किसान संगठन 'स्वाभिमानी शेतकारी संगठन' के सदस्यों के साथ मिलकर दूध के टैंकरों को रोका और उन्हें पुणे-बेंगलुरू राजमार्ग पर खाली कर दिया।

जानकारी के अनुसार शेट्टी ने बताया कि वे दूध की खरीद की कीमतों में पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी और इसका लाभ सीधे दूध उत्पादकों के खातों में डाले जाने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हम दूध के उत्पादकों के लिए 30 रुपये की निर्यात सब्सिडी और दूध उत्पादों पर लगाए गए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं."

