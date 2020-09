शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री डोटासरा और मुख्यमंत्री गहलोत ने दी बधाई और शुभकामनाएं

जयपुर। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि शिक्षक ज्ञान की समृद्धि करने वाले प्रकाश के स्त्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील और लोकतांत्रिक समाज की नींव शिक्षक ही तैयार करते हैं।

डोटासरा ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही समाज में श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करते हैं। उन्होंने महान शिक्षाविद् और देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण करते हुए कहा कि शिक्षा में बुनियादी विकास के उनके आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत हैं।

उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार से शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिये सभी मिलकर प्रयास करें।

मुख्यमंत्री की शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं-

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में और समाज को नई दिशा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

Greetings & best wishes to all the #teachers on #TeachersDay. Our teachers play a significant role in nation’s growth by nurturing young minds & imparting values & wisdom to the students. We remain forever indebted to our teachers.