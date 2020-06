यूपी के इन हिस्सों में अगले तीन घंटों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के आसार

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सो में अगले तीन घंटों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।

इनमें संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गौतम बौद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा, संभल, बदायूं, हाथरस, मुरादाबाद, कानपुर जिले और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

मौसम विभाग ने हरियाणा के करनाल, सोनीपत, पानीपत में 20-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान की आशंका भी जताई है।

