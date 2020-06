कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान ने एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील करने की घोषणा की

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजस्थान ने एक हफ्ते के लिए अपने बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। सिर्फ वैध पास वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 7 दिनों के लिए बार्डर सील रहेंगे।

Rajasthan decides to seal its borders for a week due to a rise in COVID19 cases; only those with valid passes to be allowed pic.twitter.com/51NWaBuiJP