दिल्ली: नीति आयोग का अधिकारी मिला कोरोना पॉजिटिव, कार्यालय की तीसरी मंजिल को किया गया सील

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आम लोगों से लेकर अधिकारी वर्ग तक हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। दिल्ली में नीति आयोग के एक आधिकारिक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कार्यालय की तीसरी मंजिल को सील कर दिया गया। दफ्तर को सैनिटाई किया जा रहा है।

A NITI Aayog official tests positive for #COVID19. Third floor of their office in Delhi sealed, sanitisation underway.