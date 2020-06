दिल्ली: CRPF के चीफ मेडिकल ऑफिसर में हुई कोरोना की पुष्टि, अस्पताल में कराया गया भर्ती

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली भयंकर रूप से कोरोना वायरस की चपेट में आती जा रही है। बीते चौबीस घंटे में यहां 1500 से अधिक संक्रमित मामले सामने आए हैं। अब दिल्ली में कुल संक्रमित केस की संख्या 32 हजार से अधिक हो गई है।

इसी बीच दिल्ली में सीआरपीएफ के चीफ मेडिकल ऑफिसर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। सीआरपीएफ में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 544 हो गई है। अब तक 353 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और चार लोगों की मौत हो चुकी है।

Delhi: A Chief Medical Officer of CRPF has tested positive for #COVID19. The CMO has been shifted to a private hospital in Okhla. Total positive cases in CRPF now stands at 544, out of which 353 have recovered and 4 died.