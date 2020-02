मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को दिलाई शपथ, घर-घर पहुंचेगा निरोगी राजस्थान का संकल्प

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को निरोगी राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान का संकल्प घर-घर तक पहुंचाने में भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 11 विभिन्न स्कूलों के इन बच्चों तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि वे आमजन को रोगमुक्त रहने तथा ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगे और दुर्लभ बीमारियों से बचाव का संदेश पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में सहभागी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर निरोगी राजस्थान, अंगदान तथा रेयर डिजीज से संबंधित जागरूकता पोस्टर एवं फोल्डर का विमोचन भी किया।

Inaugurated State-wide public health awareness campaign under #NirogiRajasthan, highlighting the need for raising awareness regarding importance of organ donation and rare diseases at Sawai Mansingh College Campus, #Jaipur pic.twitter.com/IzWOOvIMsf