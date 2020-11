दर्दनाक हादसा/ सुरेंद्रनगर में कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, कार में सवार 7 लोग जिंदा जले

सुरेंद्रनगर। गुजरात के पटदी में शनिवार सुबह ट्रक और कार की जोरदार टक्‍कर में सात लोगों की मौत हो गई। जिले के डिप्टी एसपी ने बताया कि पाटडी का है जहां ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक, कार में गैस किट थी जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एफएसएल टीम आकर जांच करेगी। इन लोगों के निवास स्थान की जांच गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर की जाएगी।

हादसा इतना भीषण था कि कार में आग लगने के बाद अंदर बैठे पुरुष और महिलाओं को पहचान पाना असंभव था।यह दर्दनाक हादसा मालवन खेरवा के पास रामापीर मंदिर के पास हुआ है। कार इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि उसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या को पहचानना असंभव था।

Seven people killed in collission between a truck and a car in Patdi, says HP Doshi, Deputy SP, Surendranagar district, Gujarat pic.twitter.com/OvAdzbrmjS