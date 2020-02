पटना में बम ब्लास्ट, 5 लोग घायल, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी

नई दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना इलाके के दलदली रोड स्थित एक घर के अंदर बम ब्लास्ट हो गया है। इस घटना में करीब 5 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। धमाका इतना भयंकर था कि आसपास के दो घरों को भी नुकसान पहुंचा है।

Bihar: Five people injured in an explosion at a house in Patna. Police say, "It seems a bomb that had been kept at this house exploded, damaging two houses. Injured people have been shifted to a hospital". pic.twitter.com/b2EG4zDgIt