MP में लोकतंत्र की हत्या की BJP ने रची साजिश? जीतू पटवारी बोली- बीजेपी जबरन विधायकों को...

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर उनके आठ विधायकों को हरियाणा के एक होटल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है।

Digvijaya Singh, Congress: When we got to know, Jitu Patwari & Jaivardhan Singh went there. People with whom our contact was established were ready to come back to us. We were able to get in touch with Bisahulal Singh & Ramabai. Ramabai came back, even when BJP tried to stop her. https://t.co/WWSXQbdXzB pic.twitter.com/MHL0Rl6mLm