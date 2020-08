उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर, एक घर से मिले 16 देसी बम, दो अपराधी गिरफ्तार

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक घर से 16 देसी बम बरामद किये गए है। मामले की जानकारी के मुताबिक बदला लेने के उदेश्य से तीन लोगों ने किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके घर में 16 देसी बम रख दिए। मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है।

मामला जिले के अलीगंज थाने के खैलम गांव का है। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक बन्द मकान खुलवाकर 16 देसी बम बरामद किए। बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को निष्क्रिय करने के बाद सैम्पल जांच के लिए लैब भेज दिया।

Bareilly: Police seized 16 country bombs from a house in Khelam, 2 people arrested. SSP says, "Accused confessed that they had an argument with the house owner & wanted to entrap or harm him, so they placed bombs at his house. They named one more accused, he'll be arrested soon." pic.twitter.com/Km9t8vje0p