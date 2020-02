यूपी के सीतापुर में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आज सुबह एक कालीन फैक्ट्री में 7 लोगों की मरने की खबर है। मरने वालों में 2 युवक, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मौत का कारण फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव बताया जा रहा है। इलाके में लोग दहशत में हैं।

Sitapur: 7 labourers lost their lives earlier today allegedly due to gas leakage in a pipeline situated between a carpet factory and an acid factory. Police and District Collector have rushed to the site of the incident. More details awaited. pic.twitter.com/l9oBCRygfT