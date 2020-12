भोपाल। एमपी की राजधानी में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत साइक्‍लोथॉन रेस प्रारंभ हो गई है। इसका आयोजन खेल तथा युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में हो रहा है। एमी के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने हरी झंडी दिखाकर 15 किलोमीटर लंबी साइक्‍लोथॉन रेस को रवाना किया।

रेस के शुभारंभ के समय अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन पर डीजीपी विवेक जौहरी ने खेल और युवा कल्याण विभाग को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि फिटने हेतु साइकलिंग से बेहतर कुछ नहीं है।

Madhya Pradesh: DGP Vivek Johri flags off 15 kms long Cyclothon in Bhopal under 'Fit India Programme'



"I want to congratulate the Department of Sports & Youth Welfare for organising this event. There's nothing better than cycling for fitness," says DGP Vivek Johri pic.twitter.com/T60jAQY7Ot