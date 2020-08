बॉल पेन बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तैनात सुरक्षा गार्ड की जलकर हुई मौत

नई दिल्ली। नोए़डा के थाना फेस-3 क्षेत्र के सेक्टर 63 में स्थित बॉल पेन बनाने वाली एक फैक्ट्री में रविवार रात दो बजे भीषण आग लग गई। इस आग में फैक्टरी में तैनात सुरक्षा गार्ड की जलने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची।

तीन घंटे के बाद आग पर पाया काबू

मिली जानकारी के अनुसार तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में फैक्टरी में तैनात सुरक्षा गार्ड की जलकर मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ताना फेस-3 इलाके के एच-90, सेक्टर 63 में एचएम ट्विस्ट कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो बॉल पेन बनाती है, उसमें आग लगने की सूचना मिली।

Noida: One dead after fire broke at a factory in Sector-63 last night. Fire has been doused. pic.twitter.com/75UuKvWHpb