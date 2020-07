अशोक गहलोत बोले- सचिन का रुख ऐसा था जैसे आ बैल मुझे मार, इस फैसले से कोई खुश नहीं

जयपुर। सियासी संकट के बीच आज एक बार फिर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सचिन पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों को कड़े निर्णय लिए गए है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद गहलोत राज्यपाल से मिलने पहुंचे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, गहलोत मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में मिश्र को अवगत करा रहे हैं, उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में शीघ्र ही बदलाव संभव है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि हाईकमान को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि लंबे समय से बीजेपी साजिश रच रही थी और खरीद-फरोख्त का सहारा ले रही थी। हमें पता था कि यह एक बड़ी साजिश थी, हमारे कुछ दोस्त इसकी वजह से भटक गए और दिल्ली चले गए। अशोक गहलोत ने आगे कहा,'' उनका रुख ऐसा था जैसे आ बैल मुझे मार, कोई भी इस फैसले से खुश नहीं है।''

High command was compelled to take the decision because since a long time BJP was conspiring and resorting to horse-trading. We knew it was a big conspiracy; now some of our friends went astray because of it and went to Delhi: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/V4s8nRvc1A