अनिल विज ने कहा, कर्मचारियों व प्रदेशवासियों के बल पर हरियाणा को मिले दो स्वच्छता पुरस्कार

चंडीगढ़। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर दो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता, निकाय कर्मचारियों तथा अधिकारियों को शुभकामनाएं दी।

विज ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 4 से 31 जनवरी के दौरान देश के 4242 शहरों में स्वच्छता संबंधी सर्वे करवाया गया था। इसमें शहर की सुंदरता, सफाई व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय तथा कचरे के निपटान की व्यवस्था सहित उठाए गए अनेक कदमों की पड़ताल की गई थी। हरियाणा को देश के 100 से कम निकायों वाले राज्यों में उत्कृष्टï प्रदर्शन करने पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष हरियाणा 9 वें स्थान पर रहा था।

