राजस्थान में चल रहे सियासी दंगल के बीच गहलोत के गुट के MLA बाबूलाल बैरवा की बिगड़ी तबीयत, SMS अस्पताल में कराया गया भर्ती, कोरोना की होगी जांच

जयपुर। राजस्थान में सियासी घमासान जारी हैं ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के कांग्रेस विधायक जयपुर के होटल फेयरमाउंट में ठहरे हुए हैं। इसी बीच इनमें से कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा की शुक्रवार को अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

Rajasthan: Kathumar MLA Babulal Bairwa has been admitted to Sawai Man Singh Hospital in Jaipur, after he complained of breathing problem. He is one of the Congress MLAs who are staying at Fairmont Hotel. (File pic) pic.twitter.com/mLOXZW2tpB