प्रतापसिंह खाचरियावास के बाद एक और विधायक रमेश मीणा की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव, वसुंधरा राजे ने खुद को कियाआइसोलेट

जयपुर। राजस्थान में कोरोना कहर लगातार जारी है। गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। खाचरियावास की रविवार को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्वीटर हैंडल के जरिए दी। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस के एक और विधायक रमेश मीणा की भी कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है।

विधायक रमेश मीणा ने भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। मीणा ने लिखा कि कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, मेरा उन सभी लोगों से आग्रह है, कृपया स्वयं को आइसोलेट करें और साथ ही अपनी जांच करवाएं।

खाचरियावास ने भी लिखा कि कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है| मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वह स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ख़्याल रखें।

गौरतलब है कि प्रतापसिंह खाचरिवास 28 अगस्त को नीट और जेईई परिक्षाओं के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। जिसमें सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी पालना नहीं की गई थी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान प्रतापसिंह खाचरियावास लोगों को समझाते जरूर दिखे थे।

वहीं, वसुंधरा राजे ने खुद को तीसरी बार आइसोलेट किया है। वसुंधरा राजे से तीन दिन पहल भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता ने मुलाकात की थी, उसके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। इसके बाद वसुंधरा राजे ने खुद को आइसोलेट कर लिया। इससे पहले वे एक बार लखनऊ और दूसरी बाद दिल्ली में आइसोलेट हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक विश्वेंद्र सिंह व भाजपा विधायक पब्बाराम विश्नोई पिछले दिनों ही संक्रमित हुए हैं।

Wishing my ministerial colleague, Pratap Singh Khachariyawas ji speedy recovery from #COVID19. May he get well soon. @PSKhachariyawas