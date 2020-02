आप MLA अमानतुल्लाह खान का आरोप- जीत का जश्न मनाने पर यूपी पुलिस ने परिजनों और रिश्तेदारों की पिटाई की

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आरोप है कि मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आगवानपुर गांव में अमानतुल्लाह खान के परिजनों और रिश्तेदारों की पुलिस ने पिटाई की है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदारों को पीटने के आरोप पर एसएसपी अजय साहनी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जीत के बाद उनके रिश्तेदार यहां जुलूस निकाल रहे थे। एसएसपी ने कहा कि जुलूस निकालने की इजाजत नहीं थी, उन्हें पुलिस ने सिर्फ रोक था।

Ajay Sahni, SSP Meerut on allegations by AAP MLA Amanatullah Khan's relatives of being beaten up while celebrating his victory: After victory of someone in Delhi elections,procession was being carried out here. Police just stopped it, as they did not have permission. pic.twitter.com/2Hrw9EzskU