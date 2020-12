अहमदाबाद के कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 20 दुकानें जलकर हुई राख

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ी आग लगी है। यहां के बापूनगर इलाके में श्याम शिखर कॉम्प्लेक्स में लगभग 20 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। अभी तह आग लगने का खुलासा नहीं हुआ हैं अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी राजेश भट्ट ने कहा कि जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो पाएगा।

Gujarat: Around 20 shops gutted in fire at Shyam Shikhar Complex in Bapunagar area of Ahmedabad. "The reason behind the fire can be disclosed only after the investigation," says Rajesh Bhatt, an official of the fire department. pic.twitter.com/tzvlvDwFzj