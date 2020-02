राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 15 घायल

जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ के बिगोड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पास केअस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Rajasthan: 9 dead and 15 injured after a bus and a Bolero collided with each other in Bigod area of Bhilwara district. The injured have been shifted to hospital.