राजस्थान में कोरोना के 153 नए केस आए सामने, 4 लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में आज सुबह 10:30 बजे तक कोरोना वायरस के 153 नए मामले सामने आए हैं और 4 मौतें हुई हैं।

153 #COVID19 cases, 74 recovered/discharged and 4 deaths reported in Rajasthan today, as of 10:30 am. Total number of cases in the state is now at 23,901, including 5,492 active cases and 507 deaths: State Health Department pic.twitter.com/AKOXqiFwSw