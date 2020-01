पद्मश्री अवॉर्ड के लिए चुने गए जहीर खान, मुंबई इंडियंस ने खास अंदाज में दी बधाई

डेस्क। पूर्व भारतीय गेंदबाज जहीर खान को भारत सरकार ने पद्म श्री अवॉर्ड का ऐलान किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा में जहीर को भी यह सम्मान देने की पुष्टि हुई।

मुंबई इंडियंस ने प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने पर अपने क्रिकेट संचालन और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को बधाई दी है।

“Each victory will forever be etched in my memory and contributing to it are special moments for me that continue to motivate me to now give back.” - Padma Shri @ImZaheer 🏅🇮🇳 #OneFamily #CricketMeriJaan #PadmaAwards pic.twitter.com/krEPPwF20b