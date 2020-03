इरफान पठान के लंबे-लंबे छक्के देख खुश हुए यूसुफ, कही ऐसी बड़ी बात

मुंबई। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इरफान पठान ने श्रीलंका लीजेंड्स के खिलाफ मैच में धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेलकर इंडिया लीजेंड्स को 5 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इस मैच में ऑलराउंडर इरफान पठान (नाबाद 57) की तूफानी पारी के दम पर इंडिया लीजेंड्स ने मंगलवार को खेले गए डीवाई पाटिल स्टेडियम में श्रीलंका लेजेंड्स को 5 विकेट से हराकर अनअकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली।

The Highlights of The Match Winning Knock Played by @IrfanPathan 🔥🔥🔥 57` In just 31 Deliveries ❤️🙏🏻 #IrfanPathan #roadsafetyworldseries2020 #IndiaLegends #INDvsSL #CricketMeriJaan #cricketsuperstar #pathanpower pic.twitter.com/9BiGyWzBLJ

आपको बता दें कि इरफान पठान ने केवल 31 गेंद पर 57 रनों की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 3 छक्के जमाए। इरफान पठान मैच के दौरान उस समय बल्लेबाजी करने आए जब इंडिया लीजेंड्स के 10.5 ओवर में 62 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। ऐसे मुश्किल समय में इरफान पठान ने अपने अनुभव का इस्‍तेमाल करते हुए शानदार पारी खेली।

इरफान को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। मैच के बाद इरफान के भाई यूसुफ पठान ने ट्वीट कर भाई की तारीफ की है। ट्वीट में यूसुफ ने इरफान पठान की बल्लेबाजी की तारीफ की और लिखा' दबाव में क्या कमाल की पारी खेली आपने, आपकी बल्लेबाजी को देखकर मजा आ गया, खासकर आपके द्वारा लगाए गए लंबे-लंबे छक्के को देखना काफी अच्छा अनुभव था। इसके साथ-साथ गेंदबाजी से भी आपने कमाल कर दिखाया। आपको बता दें अर्धशतकीय पारी के अलावा इरफान ने मैच में 1 विकेट भी झटका।

What a knock under pressure @IrfanPathan !!! Loved watching your batting, especially those sixes coming off your bat... Also, well done with the ball... Brilliant all-round performance.. 👏👏 pic.twitter.com/StgXPyQZk5