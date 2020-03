Women's T20 WC 2020: पहली बार फ़ाइनल में पहुंचा भारत, इंग्लैंड की कप्तान ने कहा- 'हमें सीख यह मिली कि...

सिडनी। बारिश के कारण महिला टी-20 विश्व कप से बाहर होने से निराश इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने कहा कि उनकी टीम विश्व कप का अंत इस तरह से नहीं चाहती थी।

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाले पहला सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और इसी के चलते भारत पहली बार महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश करने में सफल रही।

इस विश्व कप में सेमीफाइनल के दिन रिजर्व डे का प्रावधान नहीं है और इसी कारण मैच रद्द होने के साथ ही भारत को फाइनल में प्रवेश मिला, क्योंकि वह अपने ग्रुप-ए में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में आई थी।

नाइट ने मैच के बाद कहा कि यह हकीकत में बेहद निराशाजनक है। हम इस तरह से विश्व कप का अंत नहीं चाहते थे। रिजर्व डे नहीं हैं इसका मतलब दूसरा मौका नहीं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप चरण में मिली हार का हमें खामियाजा उठाना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य सेमीफाइनल में जगह बनाना था, जो हमने हासिल कर लिया था। यह लगभग पूरी तरह से इंग्लैंड जैसी स्थिति है, मौसम की बात करना और टूर्नामेंट से बाहर हो जाना।

नाइट ने हंसते हुए कहा कि हमें सीख यह मिली कि हमें पहला मैच जीतना होगा। यह ट्रेंड सा बन गया कि हम टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छे से नहीं कर पाते, और इसी का खामियाजा हमें उठाना पड़ा।

भारतीय टीम वर्ष 2018 में टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी,जहां उसे इंग्लैंड ने हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। बता दें कि भारत टी-20 विश्व कप में अजेय रहा है। भारतीय टीम ने अब तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश,न्यूजीलैंड और श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है।

आज दूसरा सेमीफाइनल मेजबान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है और उस मैच में भी बारिश खलल डाल सकती है। यदि यह मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा तो दक्षिण अफ्रीका भी फाइनल में पहुंच जाएगा। क्योंकि अफ्रीकी टीम भी लीग चरण के बाद ग्रुप बी में शीर्ष पर है।

☔ MATCH ABANDONED ☔



For the first time in their history, India have qualified for the Women's #T20WorldCup final 🇮🇳 pic.twitter.com/88DHzqTbnK