Women's T20 WC 2020 Final: वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया को दी विश्व कप जीत की बधाई, भारतीय टीम को लेकर कही ऐसी बात

डेस्क। रविवार को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में भारत को 85 रन से हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वही भारतीय टीम पहली बार विश्व कप जीतने से चूक गई।

ऑस्ट्रेलियाई टीम छठी बार फाइनल में पहुंची थी। वहीं, भारतीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी और उसका पहला खिताब जीतने का सपना टूट गया। भारत की इस हार पर वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली समेत कई दिग्गज क्रिकेटरों ने रिएक्शन दिया है।

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारत की हार पर कहा हमारी टीम ने टी-20 विश्व कप के फाइनल में पूरा प्रयास किया लेकिन टीम के लिए यह खराब दिन साबित हुआ। टीम को आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ऑस्ट्रेलिया टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत बहुत बधाई।

Our girls gave their everything, just had one bad day but it was so wonderful to see the way in which they played barring today .Wishing them better luck next time. Congratulations to Australia on winning the #T20WorldCup