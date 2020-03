Women's T20 WC 2020 Final: हार के बाद विराट कोहली ने बढ़ाया भारतीय महिला टीम का हौसला, कही दिल छूने वाली बात

डेस्क। ICC महिला टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हरा दिया और पांचवीं बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने वर्ल्ड कप जीत के लिए 185 रनों का टारगेट रखा। जवाब में भारतीय महिला टीम 19.1 ओवर में 99 रनों पर ढेर हो गईं और इसके साथ ही भारत का पहला वर्ल्ड कप ख़िताब जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया।

ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड पांचवीं बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा उसने इस बार अपने खिताब का बचाव भी किया है। मेजबान टीम छठी बार फाइनल में पहुंची थी जबकि भारतीय टीम पहली बार फाइनल खेल रही थी। भारत की इस हार पर विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग समेत कई दिग्गज क्रिकेटरों ने रिएक्शन दिया है।

टीम की हार पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के टी-20 विश्व कप में किए गए प्रदर्शन पर हम सबको नाज है। मुझे उम्मीद है टीम मजबूती से वापसी करेगी और इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।'

Proud of all the efforts put in by the Indian Women's Cricket Team throughout their #T20WorldCup campaign. I'm confident that you girls will bounce back stronger than ever. 🙌 @BCCIWomen

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारत की हार पर कहा हमारी टीम ने टी-20 विश्व कप के फाइनल में पूरा प्रयास किया लेकिन टीम के लिए यह खराब दिन साबित हुआ। टीम को आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ऑस्ट्रेलिया टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत बहुत बधाई।

Our girls gave their everything, just had one bad day but it was so wonderful to see the way in which they played barring today .Wishing them better luck next time. Congratulations to Australia on winning the #T20WorldCup