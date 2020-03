Women's T20 WC 2020, Eng vs Ind: बारिश की वजह से रद्द हुआ पहला सेमीफाइनल, फाइनल में पहुंचा भारत

डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है और इसके साथ ही भारत को सीधे फाइनल में पहुँच गया है।

यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 से शुरू होना था लेकिन बारिश की वजह से अभी तक टॉस भी नहीं हो पाया और अंत में इस मैच को रद्द करने का फैसला किया गया।

गौरतलब है कि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में आईसीसी के नियमानुसार मैच रद्द होने की स्थिति में अपने ग्रुप की टॉप टीमें सीधे फाइनल में पहुंचेंगी। ग्रुप-ए में भारत सभी 4 मैच जीतकर शीर्ष पर है। जबकि इंग्लैंड ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर है।

☔ MATCH ABANDONED ☔



For the first time in their history, India have qualified for the Women's #T20WorldCup final 🇮🇳 pic.twitter.com/88DHzqTbnK