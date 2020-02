विराट कोहली ने RCB से पूछा सवाल, क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल

डेस्क। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स से प्रोफाइल फोटो हटा ली है, साथ ही उसने अपने नाम में भी 'बदलाव' किया है। इससे न सिर्फ उसके प्रशंसक, बल्कि कप्तान विराट कोहली भी हैरान हैं।

Posts disappear and the captain isn’t informed. 😨 @rcbtweets, let me know if you need any help. — Virat Kohli (@imVkohli) February 13, 2020

विराट कोहली ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा, 'पोस्ट गायब हो जाते हैं और कप्तान को सूचित नहीं किया जाता है। @rcbtweets आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो मुझे बताएं।' विराट कोहली के इस सवाल पर फैन्स ने विराट को ही ट्रोल कर दिया है।

This is what rcb social media team doing 😁

Let's hope new logo, new Jersey on the way..😎 pic.twitter.com/UnFIpjxlON — KARTHICK (@KarthickS_31) February 13, 2020

New logo coming up... I hope this helps u in winning at least a trophy🏆😂🤞 — Rakesh Chauhan (@rakeshcjew777) February 13, 2020

u also don't know ?! 😰😂



Let king know the matter @RCBTweets 😅 tell



Follow n support the official RCB fan page @DieHardRCBFans pic.twitter.com/6aTnYLydtL — TROLL RCB HATERS (@DieHardRCBFans) February 13, 2020

गौरतलब है कि विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की टीम ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल का नाम बदल दिया है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। अकाउंट ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो को भी हटा दिया है और नाम बदल कर केवल 'रॉयल चैलेंजर्स' कर दिया। यही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किया गया है।

pic.twitter.com/bo3HQ9Rten — in the end it does not even matter (@jio_jeene_do) February 12, 2020

बता दें कि विराट कोहली के अलावा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भी हैरान हैं। न्यूजीलैंड दौरे से लौट रहे चहल ने ट्वीट कर लिखा, “अरे आरसीबी, ये क्या गुगली है? आपकी प्रोफाइल फोटो और इंस्टाग्राम पोस्ट कहां गई?”

