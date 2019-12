VIDEO: पाक के इस खिलाडी ने भारतीय सुरक्षाकर्मी को गिफ्ट में दी बॉल, गले लगाकर रोने...

नई दिल्ली। पाकिस्तान के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेल रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय सिक्योरिटी गार्ड से मिला और उनको बॉल गिफ्ट की, जिसके बाद गार्ड फूट-फूटकर रोने लगा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, हारिस ने मैच के बाद एक भारतीय सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ ऐसा किया, जिसने सभी का दिल छू लिया है। पाक गेंदबाज ने भारतीय सिक्योरिटी गार्ड को एक गिफ्ट दिया, जिसका वीडियो बीबीएल ऑफिशियल टि्वटर पेज पर शेयर किया गया है। यह वीडियो काफी इमोशनल और दिल छू लेने वाला है। बता दे, दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन की जगह स्टार्स की टीम में शामिल हुए इस तेज गेंदबाज ने हाल ही में शानदार परफॉर्म करते हुए 4 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके बावजूद टीम 52 रन से हार गई।

Haris Rauf gave his 5fa wicket ball to a complete stranger who he met before the game 👏@BKTTires | #BBL09 pic.twitter.com/f2s1YMmIkI