VIDEO: बच गया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड, मशीन की खराबी से हुई थी गड़बड़ी

डेस्क। रविवार को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के एक मैच में श्रीलंका के 17 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज माथेशा पथिराना ने अपने जीवन की अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकी जिसकी स्पीड स्कोर बोर्ड पर देखकर लोग भी अचंभे में पड़ गए। जी हाँ ऐसा दावा किया जा सकता था अगर मशीन में हुई गड़बड़ी सामने नहीं आती।

दरअसल श्रीलंका के युवा तेज गेंदबाज माथिसा पाथिराना उस समय चर्चा में आ गए जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में जारी अंडर-19 विश्व कप में भारत के खिलाफ 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी।

माथेशा पथिराना ने भारत की बल्लेबाजी पारी के चौथे ओवर में करीब 175 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। इस गेंद को बल्लेबाज के छोड़ने के बाद कीपर ने अपने दाईं ओर पकड़ा।

पाथिराना द्वारा यह गेंद भारत के यशस्वी जायसवाल को फेंकी जो वाइड थी। लेकिन बाद में यह पता चला कि गेंद की स्पीड दर्ज करने वाली मशीन (Speed-gun) में कुछ गड़बड़ी थी, जिसके कारण मशीन ने शुरुआत में गेंद की तेजी 175 किलोमीटर प्रति घंटे बताई।

