VIDEO: सैम ने भारतीय गेंदबाज आकाश को मारी कोहनी, ICC ने दी बड़ी सजा

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में इन दिनों आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, भारत ने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को हराकर जगह सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज सैम फैनिंग ने भारतीय गेंदबाज आकाश सिंह को कोहनी मारी थी, जिसके चलते आईसीसी ने उन्हें बड़ी सजा दिया है। भारत ने इस मैच में 72 रनों से जीत दर्ज की थी।

दरअसल, भारत ने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को हराकर अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मैच में एक ऐसे वाकया हुआ था जिसने सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल, सैम फैनिंग ने भारतीय गेंदबाज आकाश सिंह को कोहनी मारी थी, जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बड़ी सजा दी है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए उनके खाते में दो डिमेरिट प्वॉइंट जोड़ दिए गए हैं।

Australia’s Sam Fanning has been found guilty of a Level 1 breach of the ICC Code of Conduct for this incident against India at the #U19CWC.



