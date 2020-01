VIDEO: इस दिव्यांग बालक का खेल देखकर सचिन ने ठोका सलाम, खेली बखूबी क्रिकेट

नई दिल्ली। क्रिकेट के भगवान कहे जाने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने दंतेवाड़ा निवासी दिव्यांग बालक के क्रिकेट खेल की जज्बे की वीडियो को ट्वीट कर साझा करते हुए सलाम किया है। एक प्रेरणादायी वीडियो दिव्यांग बालक मड्डाराम कवासी का है जो अपनी शारीरिक कमियों के बाद भी दोस्तों के साथ बखूबी क्रिकेट खेलते नजर आ रहे है, ऐसा खेल दिखाकर उसने सचिन का दिल जीत लिया है, जिससे सचिन ने जमकर प्रशंसा की।

इस वीडियो को ट्वीट कर साझा करते हुए मड्डाराम के जज्बे को सचिन ने सलाम किया है। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण विकासखंड के बेंगलुर पंचायत में रहने वाले मड्डाराम सातवीं कक्षा में पढ़ता है। डोमाराम कवासी का बेटा मड्डाराम भले ही पैरों से लाचार हो, लेकिन उसमें क्रिकेट खेलने की ऐसी ललक है। उसके दोस्त भी शारीरिक कमियों के बाद भी साथ खिलाने पर एतराज नहीं करते और ऐसा भी नहीं है कि मड्डाराम अपनी टीम को निराश कर रहा है।

Start your 2020 with the inspirational video of this kid Madda Ram playing cricket 🏏 with his friends.

It warmed my heart and I am sure it will warm yours too. pic.twitter.com/Wgwh1kLegS